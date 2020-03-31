В Мордовии освободили от отбывания наказания анархиста Илью Романова, которого в колонии парализовало после инсульта

В Мордовии районный суд города Темникова освободил от отбывания наказания по состоянию здоровья нижегородского анархиста Илью Романова, которого осенью парализовало в колонии после инсульта. Об этом «Новой газете» рассказала его супруга Лариса Романова.

Илью Романова, который был одним из старейших участников анархического движения в России, в 2015 году приговорили к 10 годам колонии по делу о подготовке теракта и оправдании терроризма. Расследование начали после того, как у Романова у нижегородского военкомата взорвалась в руках самодельная петарда. Из-за этого врачи ампутировали ему левую кисть и часть предплечья.

Вскоре в колонии на Романова завели новое дело о призывах к терроризму: как объясняли его адвокаты, сосед анархиста по палате опубликовал с его смартфона в фейсбуке видео с призывами к джихаду. В 2018 году ему дали новый срок, а осенью 2019 года он перенес инсульт, в результате которого оказался частично парализован.

Лариса Романова отметила, что обнаруженные у анархиста ишемический инсульт с правосторонним параличем относятся к п. 47 федерального перечня заболеваний, которые препятствуют дальнейшему отбыванию наказания. При этом дата выхода Романова на свободу еще неизвестна: в незамедлительном освобождении суд отказал, а прокуратура еще может подать представление на решение суда. Сейчас Романов остается в ЛПУ-21 по Мордовии.