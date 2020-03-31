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У главврача больницы в Коммунарке выявили коронавирус

Общество

 

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сдал положительный тест на коронавирус, сообщает телеканал Россия 24.

Состояние врача оценивается как удовлетворительное, он находится в больнице в Коммунарке.

«Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», – написал Проценко в фейсбуке. 

Фото: kremlin.ru

Отметим, что на прошлой неделе Проценко лично встречался с президентом России Владимиром Путиным и общался с ним без маски. В Кремле, в свою очередь, заверили, что Путин регулярно тестируется на коронавирус.

«Все нормально», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о заболевании Проценко.

 

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Теги:
коронавирус, коммунарка
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