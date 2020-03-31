В Пскове от вызванных коронавирусом осложнений скончался второй пациент

В Пскове умерла 45-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, рассказал губернатор Михаил Ведерников. Последние дни она была подключена к аппарату искусственного кровообращения ЭКМО, до заражения у нее уже была болезнь легких.

В конце прошлой недели женщину госпитализировали после того, как у нее в течение двух дней резко развилась пневмония. После того как ее пробы на коронавирус оказались положительными, Псковскую городскую больницу закрыли на карантин.

Всего в Псковской области выявили девять заражений коронавирусом. В воскресенье 29 марта от осложнений там скончался первый пациент. Всего по стране за последние сутки умерли восемь человек с коронавирусом, в том числе шесть в Москве и Подмосковье. Псковские власти вслед за остальными регионами ввели 31 марта ограничения на передвижения.