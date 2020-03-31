«Подписчики уже просят вернуть им деньги». Журналисты «Ведомостей» предложили акционерам сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» направили акционерам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу письмо с предложением сменить ранее назначенного исполняющим обязанности главного редактора Андрея Шмарова. На эту должность они просят назначить бывшую журналистку газеты Анфису Воронину.

Подписи под письмом оставили пять заместителей главреда: Александр Губский, Борис Сафронов, Дмитрий Симаков, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. Они называют Шмарова и нового редакционного директора Юрия Кацмана «людьми, чуждыми журналистским принципам и корпоративной культуре издания». Авторы обращения рассказали, что эти назначения «дестабилизировали коллектив, шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей». Кроме того, из газеты стали увольняться ключевые журналисты, а читатели уже просят вернуть им деньги за подписку.

Как передает The Bell, Голубович ответил журналистам, что вопрос о назначении главреда должен решать совет директоров. При этом сформировать его могут только акционеры, которыми ни он, ни Зятьков пока не стали, так как сделка по приобретению актива еще завершена.

О смене владельцев «Ведомостей» стало известно 17 марта. Издание перешло руководителю газеты «Наша версия» Константину Зятькову и одному из главных свидетелей обвинения делу ЮКОСа бизнесмену Алексею Голубовичу. После этого должность главреда «Ведомостей» покинул Илья Булавинов.

На первой встрече с коллективом издания Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», рассказывали «Открытые медиа». Сообщалось, что он также ничего не знает о «Догме» редакции — своде внутренних правил газеты, регулирующем порядок работы журналистов издания и написания материалов. Один из сотрудников «Ведомостей» отметил, что их возмущение также вызвало заявление Шмарова том, что «нет ничего такого» в желании собственника отредактировать что-либо в статье.

The Bell пишет, что 30 марта Шмаров лично изменил заголовок в статье «Ведомостей» о продаже венесуэльских активов «Роснефти». Первоначально материал вышел с заголовком «Государство формально может потерять контрольный пакет в "Роснефти"», но и.о. главреда сменил его на противоположный по смыслу — «Государство в результате сложной сделки сохранит контрольный пакет в "Роснефти"».

«Просто взял и переписал, научившись пользоваться админкой, грубейшее нарушение редакционных стандартов», — сказал собеседник The Bell. В итоге один из редакторов вернул прежний заголовок. Сам Шмаров заявил, что «Роснефть» была здесь «не при чем», а заголовки — «это чисто техническая вещь».