Мишустин поручил с 3 апреля оповещать россиян по смс о нарушении карантина. Данные передадут и в полицию

Премьер Михаил Мишустин поручил организовать с 3 апреля рассылку россиянам через смс или портал госуслуг оповещений о нарушении режима карантина. Данные об этом «для принятия превентивных мер» параллельно будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

Таким образом будут наблюдать за всеми, кто лечится от протекающего в легкой форме COVID-19 на дому, а также россиянами, вернувшимися в последние две недели из-за рубежа.

К надзору за соблюдению карантина привлекут мобильных операторов и сервисы портала госуслуг (в случае Москвы — сайта мэрии mos.ru).

Ранее днем 31 марта Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина: в КоАП штрафы за это подняли с 500 рублей до 40 тысяч, а в случае заражения нескольких человек вследствие побега из-под карантина и их смерти максимальное уголовное наказание увеличили до семи лет лишения свободы.