В Беларуси от коронавируса первым скончался 75-летний актер из Витебска

В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным заражением коронавирусом, объявил президент страны Александр Лукашенко. Им оказался 75-летний актер витебского Коласовского театра заслуженный артист Виктор Дашкевич, уточняет издание TUT.by.

Белорусские СМИ отмечали, что Дашкевичу с женой не сразу поставили диагноз коронавирус: в середине марта им поставили диагноз воспаление легких и отпустили домой — в диспансере мест не было. Когда у него резко поднялась температура, его госпитализировали в кожно-венерологический диспансер, но тесты на коронавирус все равно были отрицательными.

Только после еще большего ухудшения состояния актера перевели в специализированный центр в Витебске — взятые там повторно пробы на коронавирус оказались положительными. Последние несколько дней он был в реанимации на аппарате ИВЛ. У мужчины была хроническая обструктивная болезнь легких, рассказывали родственники.

От коронавирусной инфекции в больнице умер актер витебского театра имения Якуба Коласа Виктор Дашкевич #vitebsk https://t.co/BE2TMQt97i — Новости Витебска (@vitebsk_news) March 31, 2020

«Жена здорова — она же с мужем жила, — дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — прокомментировал это Лукашенко. По его словам, в Белоруссии эпидемия коронавируса достигла своего пика (там порядка 150 случаев): «Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз <..> У нас в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов. Просто мы сконцентрировались все на этом» (цитата по БелТА).