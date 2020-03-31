Фонд Ройзмана начал сбор средств на медицинские маски для екатеринбургских больниц

Фонд Ройзмана объявил о начале сбора средств на медицинские маски для больниц Екатеринбурга.

«Сейчас Свердловская область находится на четвертом месте по количеству подтвержденных случаев. В екатеринбургских больницах готовятся к большому количеству пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, но достаточного количества средств защиты в больницах нет, а запасов не хватает», — говорится в заявлении фонда.

Маски по заказу фонда будут шить благотворительные организации «Город мастеров» и «Аистенок». Эти организации сертифицированы. Они будут шить многоразовые маски из бязи — их можно стирать и кипятить.

«Маски благотворительные организации готовы продавать по себестоимости: за 50-60 рублей», — сказали в Фонде Ройзмана «Новой газете».

По словам самого Евгения Ройзмана, сейчас фонд также ведет переговоры с одной из городских организаций инвалидов. «Организация раздаст своим людям работу шить на дому, чтобы они могли как-то выживать и посильно делать доброе дело», — сказал он.

В настоящий момент на маски для екатеринбургских медиков собрано 130 000 рублей.