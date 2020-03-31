В московские СИЗО запретили пускать адвокатов

Федеральная служба исполнения наказаний запретила пускать адвокатов в СИЗО Москвы из-за распространения коронавируса. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе УФСИН.

С 31 марта и до особого распоряжения в московских следственных изоляторах введен режим особых условий. В связи с этим также будет прекращен прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми столичных СИЗО. Исключением будет изолятор в Капотне (улица Верхние Поля).

Кроме того, ФСИН приостановила прием посылок и передач в СИЗО Москвы. Сотрудников изоляторов перевели на двухнедельный график работы. Такие меры в пресс-службе объяснили желанием защитить людей от заражения коронавирусом.

Агентство уточняет, что в начале марта в восьми московских СИЗО содержались 9 570 человек. При этом общее лимит арестантов, которые они могут принять, составляет 9 214.

С середины марта во всех учреждениях ФСИН приостановили длительные и краткосрочные свидания обвиняемых и осужденных с родственниками. В федеральном управлении службы ранее объявляли начале работы своего штаба по коронавирусу. По официальным данным, в российских колониях и изоляторах пока не было выявлено случаев заражения COVID-19.