Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

В возрасте 95 лет умер драматург Леонид Зорин. Об этом ТАСС сообщила его вдова Татьяна.

«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел», — сказала она. Место и дата похорон пока неизвестны.

Леонид Зорин (настоящая фамилия Зальцман) родился в апреле 1924 год в Баку. Первый сборник с его произведениями вышел в 1934 году, а его первую пьесу — «Молодость» — поставили в московском Малом театре в 1949 году.

Зорин — автор таких пьес, как «Царская охота», «Варшавская мелодия», «Медная бабушка», «Союз одиноких сердец», «Измена» и «Римская комедия». К одноименному фильму своей пьесы «Покровские ворота» он также написал сценарий. Драматург называл это произведение автобиографическим.

Зорин был обладателем множества наград и премий. В 1974 году ему вручили орден «Знак Почета» за заслуги в области советской литературы. Драматург также становился лауреатом премий «Золотой теленок» «Литературной Газеты», журнала «Крокодил». В 2008 году Зорин был удостоен литературной Премия Ивана Петровича Белкина за автобиографическую повесть «Медный закат», а годом позже — премии «Большой книги» за сборник «Скверный глобус».