Госдума перенесла на 2021 год вступление в силу закона о предустановке российского ПО

Депутаты Госдумы перенесли вступление в силу закона о предустановке российского софта на гаджеты на 1 января 2021 года. Такие поправки, как обратил внимание ТАСС, были в уже принятом законопроекте, позволяющем правительству вводить режим ЧС.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на электронные устройства президент Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Среди групп приложений, обязательных для предустановки — антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы.

Несмотря на критику со стороны производителей техники и ритейлеров, закон должен был начать действовать уже с 1 июля. Ожидалось, что предустановка будет поэтапной: с 1 июля 2020 года, в частности, она должна была стать обязательной для смартфонов, с 2021 года — для планшетов, с 2022 года — для компьютеров, с 2023 года — для Smart TV и ТВ-приставок.

В конце марта ФАС предлагала расширить перечень необходимых программ и сделать предустановку с 1 июля обязательной еще и для компьютеров и Smart TV.