Минюст предложил отложить регистрацию браков и разводов из-за коронавируса

Министерство юстиции предложило властям российских субъектов приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Уже назначенные на весну церемонии бракосочетания предложили перенести на лето (после 1 июня). В исключительных случаях, по мнению министерства, их можно проводить без гостей.

После объявления режима всеобщей самоизоляции в нескольких десятках российских регионов ряд управлений ЗАГС уже ввели схожие ограничения: на это пошли в Воронежской области, а в Брянске, Тюмени и в Ростовской области обошлись рекомендациями перенести церемонию или пригласить на свадьбу небольшое число гостей. В Москве центры госуслуг «Мои документы» принимают теперь заявления только о регистрации смерти.

По данным на 31 марта, в России выявили более 2300 человек с коронавирусом нового типа, из них скончались 17 человек — в том числе восемь за последние сутки. На Москву приходятся порядка 1600 случаев; в последнее время, как отмечали в мэрии, растет число пациентов, которые заразились не за рубежом, а внутри страны.