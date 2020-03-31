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Заражено — 799724 (в РФ — 2337), смертей — 38721. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили еще 500 новых случаев коронавируса

Общество

 

Еще 500 случаев заражения новым типом коронавируса подтвердили за последние сутки в России, сообщает оперативный штаб.

В Москве число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 387 – до 1613 человек, причем лишь 10% заразившихся в последние две недели посещали европейские страны.

Также впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. Таким образом, в России теперь 73 региона, где зафиксировали коронавирус, а общее число зараженных по стране выросло до 2 337.

За последние сутки от вируса скончались 8 человек, общее число жертв на сегодняшний день составляет 17 человек. При этом полностью выздоровели от коронавируса 55 человек.

На фоне пандемии в более чем 30 регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье, ввели режим самоизоляции, обязывающий граждан не выходить из дома без крайней необходимости. 

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Теги:
статистика, пандемия, коронавирус
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