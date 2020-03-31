Госдума одобрила штрафы до 10 миллионов рублей и лишение свободы на 5 лет за фейки о коронавирусе

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении два законопроекта, которые вводят специальное наказание за распространение фейков об эпидемиях и других угрожающих жизни населения обстоятельствах — в том числе и о вспышке коронавирусной инфекции.

Поправки в КоАП, которые вводят новую часть в статью о «злоупотреблении свободой массовой информации», предполагают штрафы от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей для СМИ-юрлиц за недостоверную информацию о вспышке вируса в России и ответных мерах государства.

Если ее распространение привело к смерти человека, беспорядкам или повреждению имущества, то штраф увеличится до 5 миллионов рублей. За повторное нарушение грозит штраф в 10 миллионов. Эти поправки внесли накануне в текст другого законопроекта — о штрафах за нарушение карантина — перед его вторым чтением.

Аналогичным образом перед вторым чтением 30 марта внесли и поправки о новой статье 207.1 УК. Так, согласно ней, гражданам за распространение ложной информации, если оно повлекло причинение вреда здоровью человека, может грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, исправительные и принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Если из-за фейка кто-то погиб, то срок лишения свободы вырастет до 5 лет.

«В условиях борьбы с коронавирусом, когда граждане живут в режиме самоизоляции, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации. Именно поэтому вместо административной ответственности вводится уголовная, а для юридических лиц существенно повышаются штрафы в КоАП», — объяснил цель инициатив глава комитета по законотворчеству Павел Крашенинников.