Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина. Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс административных нарушениях позволят назначать нарушителям карантинного режима наказание в виде штрафов, либо лишения свободы на срок до семи лет.

Необходимость оставаться в изоляции из-за опасного заболевания сейчас носит только рекомендательный характер. Нарушение рекомендации грозит наказанием, только если оно привело к чьей-то смерти или массовому заражению.

Уголовная ответственность, согласно поправкам, возникнет, если побег из-под карантина приведет к смерти двух и более человек. В случае массового заболевания людей нарушителя могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишат свободы на срок до двух лет. Если в результате умер хотя бы один человек, то штраф может увеличиться до 2 млн рублей, а срок лишения свободы составит от трех до пяти лет. В случае смерти двух и более человек срок может увеличиться до семи лет.

Поправки в КоАП за побег из-под карантина предусматривают штрафы для граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц они составят до 150 тысяч рублей.