В Москве от коронавируса вылечились уже 70 человек 

В столице выздоровели уже 70 пациентов с коронавирусом. Как передает московский оперштаб, соответствующую статистику представила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы […] Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается», — отметила заммэра.

На фоне мер, предпринятых в столице для профилактики распространения пандемии, москвичи стали меньше пользоваться общественным транспортом. На 85% снизилось число пассажиров метро. Воспользовавшихся троллейбусами, автобусами и трамваями стало меньше на 75%. Также московские власти фиксируют и уменьшение на 48% числа автомобилей на улицах города. Соответсвенно, стало меньше аварий.

В воскресенье в Москве был введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям предписано не покидать свои дома без крайней необходимости. Всего в России более 1,8 тысячи заболевших COVID-19, большинство из них находятся в столице.