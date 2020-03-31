Почти две трети россиян оказались без накоплений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) не имеют никаких сбережений. Большинству из тех, кому удалось сделать накопления, их хватит максимум на полгода, сообщает РБК со ссылкой на результаты соцопроса.

Денег до следующей зарплаты или стипендии не хватает 60% респондентов, выяснили эксперты научно-технического центра «Перспектива». По их данным, в случае потери работы на свои накопления опрошенные смогут жить в среднем около двух месяцев. При этом 21,2% опрошенных сказали, что их сбережений им хватит в лучшем случае на месяц.

Тратить накопления в течение срока от трех до пяти лет сможет наименьшая доля россиян — до 4,3%. Большинство респондентов располагают доходом до 25 тысяч рублей, уточняют социологи. Доход в размере до 50 тысяч рублей имеет примерно четверть участников опроса. Наименьшую долю составили россияне с доходом более 100 тысяч рублей — 1,8%.

О наличии накоплений рассказали 70% респондентов, живущих в Мурманской области. Сбережения удалось сделать также опрошенным из Петербурга (60%) и Москвы (54,5%). Меньше всего тех, кто смог отложить деньги, эксперты зафиксировали в Забайкалье, Бурятии и Волгоградской области.

«Перспектива» проводила опрос с 28 февраля по 3 марта. РБК отмечает, что он показал примерно те же результаты, что и исследование «Левада-центра» в апреле прошлого года.