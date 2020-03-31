Жителей Москвы и Подмосковья освободили от взносов на капремонт на три месяца 

В Москве и Подмосковье из платежных квитанций за коммунальные платежи исчезнут взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, аналогичные меры введены и в Московской области.

Москвичи и жители области освобождены от уплаты взносов с 1 апреля до 30 июня. Столичный мэр в своем блоге уточнил, что рабочие закончат ранее начатый ремонт, но новые работы, запланированные на весну 2020 года, пока начинаться не будут. Собянин заявил, что решение принято по просьбам москвичей, страдающих от шума строительной техники.

«К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции», — добавил столичный градоначальник.

Кроме того, в Московском регионе до особого распоряжения будут закрыты букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок, так как, по словам мэра, «у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим».

В воскресенье в Москве и Подмосковье был введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям предписано не покидать свои дома без крайней необходимости. В столице была временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, салонов красоты и других заведений.