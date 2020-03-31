Госдума предложила наказывать распространителей фейков об эпидемиях сроками до пяти лет

Госдума предложила ужесточить наказание для распространителей фейков об эпидемиях. Соответсвующие поправки в Уголовный кодекс опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Так, за распространение ложной информации, если оно повлекло причинение вреда здоровью человека, россиянам может грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, исправительные и принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Если же из-за фейка кто-то погиб, рассылающий недостоверные сообщения, в случае принятия закона, рискует попасть за решетку на срок до пяти лет. Такие же санкции предусмотрены в том случае, если распространение ложной информации повлекло за собой «тяжелые» последствия.

Предусмотрено ужесточение санкций и для тех, чьи действия привели и к менее серьезным последствиям. Так, в статью 207.1 — о публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предложили добавить пункт о штрафах от 300 до 700 тысяч рублей за фейки. Нарушителям также могут грозить исправительные работы или ограничение свободы до трех лет.

Этот законопроект депутаты планируют рассмотреть уже сегодня и сразу во втором и в третьем чтениях. Кроме того, законодатели планируют внести изменения и в Кодекс об административных правонарушениях. Они предложили предусмотреть штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей для юрлиц, распространяющих недостоверную информацию.

С распространением новой коронавирусной инфекции, которой в России заразились уже более 1,8 тысячи человек, участились случаи появления ложных сообщений о числе заболевших, о чрезвычайных мерах, якобы предпринятых властями, и о средствах лечения. На некоторых из тех, кто рассылал подобного рода информацию, составили протоколы. После этого правительство создало на базе координационного совета по борьбе с коронавирусом специальный центр, который будет выявлять и опровергать фейки о COVID-19.