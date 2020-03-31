Россия в день покупки венесуэльских активов «Роснефти» учредила новую нефтяную компанию

Россия в лице Росимущества 28 марта учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом в 322,7 миллиардов рублей. Внимание на занесенные данные в ЕГРЮЛ данные обратил Интерфакс.

В тот же день, 28 марта, «Роснефть» объявила о продаже активов в Венесуэле и прекращении своей деятельности в этой стране. Покупателем стала компания, на 100% принадлежащая российскому правительству, однако ее название не раскрывалось. В обмен «Роснефть» получила пакет в размере 9,6% собственных акций.

Интерфакс предполагает, что, если уставной капитал «Росзарубежнефти» был оплачен акциями «Роснефти» и именно таким пакетом, которым государство расплатилось за венесуэльские активы компании, то в оценку была заложена стоимость акции примерно в 317 рублей. Цена закрытия торгов на «Мосбирже» 27 марта составила 302,8 рублей, а средневзвешенная за полгода до объявления о сделке — 379,6 рублей, напоминает агентство.

Гендиректором новой компании, согласно данным СПАРК-Интерфакс, стал Николай Рыбчук. Его полным тезкой агентство называет члена Совета ветеранов Анголы, который был военным атташе и представителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в стране. В Анголе в 1980-е годы служил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В «Роснефти» на запрос Интерфакса не ответили. Представитель компании отказался комментировать РБК информацию о появлении «Росзарубежнефти».