Минобранауки перенесет сроки вступительных экзаменов в российские вузы

Министерство высшего образования и науки решило перенести сроки вступительных экзаменов в российские вузы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра образования Валерия Фалькова, начало вступительных испытаний могут отложить примерно на 2-4 недели, так как ранее уже были перенесены даты проведения Единого государственного экзамена. Фальков заверил, что количество бюджетных мест при этом сохранится, они будут создаваться «даже при тяжелой экономической ситуации».

При этом, несмотря на перенос вступительных экзаменов, власти хотели бы начать новый учебный год «по базовому сценарию» — 1 сентября, но итог будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Фальков добавил, что зачисление абитуриентов планируется все так же во второй половине августа.

На прошлой неделе Минпросвещениия объявило о переносе проведения ЕГЭ и ОГЭ на две недели. Из-за пандемии коронавируса российских школьников и студентов отправили на каникулы или перевели на дистанционное обучение до 12 апреля.