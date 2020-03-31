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Заражено — 788555 (в РФ — 2337), смертей — 37877. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Роспотребнадзор объявил о создании высокоточного теста для диагностики COVID-19 

Общество

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Российские ученые создали высокоточный тест для выявления коронавируса нового типа в организме человека. О новой разработке специалистов центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали в пресс-службе ведомства.

«Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их», — уверены в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологи уже провели клинические испытания теста, неделю назад его зарегистрировали. Новый диагностический набор реагентов позволит выявить в организме COVID-19 и дифференцировать его от других родственных вирусов.

По официальным данным в России выявили 1836 случаев заражения коронавирусом. После выздоровления из больниц выписались 66 человек, семнадцать пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Теги:
sn, роспотребнадзор, диагностика, коронавирус
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