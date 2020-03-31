В красноярском Зеленогорске произошел взрыв газа и пожар

В закрытом городе Зеленогорске Красноярского края в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета.

Пожар в закрытом городе. Фото: телекомпания ТВин г.Зеленогорск

ЧП произошло в семь утра в квартире на третьем этаже панельной хрущевки, после этого вспыхнул пожар. В результате погиб находившейся в ней жилец, который арендовал жилплощадь, его личность сейчас устанавливается. Выгорели еще две квартиры, 20 жителей дома эвакуированы.

Главное управление МЧС сообщает только о пожаре, возникшем в 06:50 и ликвидированном в 07:29. В экстренных службах заявили, что «на тушение от МЧС привлекалось 18 человек, 6 единиц техники». Однако жители этого дома и соседних взрыв слышали, о нем же в качестве предварительной версии говорят в полиции и следственных органах.

Региональное ГСК СК возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».