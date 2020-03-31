онлайн
Заражено — 785775 (в РФ — 1836), смертей — 37815. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Что произошло за ночь 31 марта. Коротко
- Роспотребнадзор объявил о создании высокоточного теста на коронавирус. Тест в одном исследовании позволяет выявлять не только новый тип коронавируса (SARS-CoV-2), но отличать его от других родственных вирусов. Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в России.
- В день покупки активов «Роснефти» в Венесуэле Россия учредила компанию «Росзарубежнефть». АО полностью принадлежит Росимуществу, а ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей.
- Госдума предложила наказывать сроками до пяти лет за фейки об эпидемиях. Законопроект, одобренный профильным комитетом нижней палаты парламента, предполагает штрафы от 300 тысяч до 2 млн рублей, исправительные работы либо ограничение свободы в качестве ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
-
Больше 63% россиян оказались без сбережений в кризис. Согласно результатам соцопроса, большинству респондентов денег не хватает даже до следующей зарплаты или стипендии. Тем, у кого накопления все-таки есть, в случае неожиданной потери доходов этих денег может хватить максимум на полгода.
-
Трамп рассказал, что Россия прислала США самолет с медоборудованием для борьбы с пандемией. По его словам, американские власти также получили помощь от Китая и других стран. Трамп отметил, что был этим «очень удивлен».
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:kb, трамп, накопления, госдума, роснефть, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником