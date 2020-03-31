«Это очень мило». Трамп рассказал, что Россия прислала США самолет с медоборудованием 

На фоне распространения пандемии коронавируса Россия направила США медоборудование для борьбы с инфекцией. Об этом, как передает CNN, на ежедневном брифинге по коронавирусу в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп

«Россия прислала нам очень большой самолет, полный медицинского оборудования. Это очень мило», — сообщил Трамп.

Американский лидер упомянул, что также США получили помощь со стороны Китая и других стран. Он сообщил, что был этим «очень удивлен».

По данным университета Джона Хопкинса, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 164 тысячи. Жертвами инфекции на территории страны стали более трех тысяч человек. Общее число зараженных на планете на сегодняшний день составляет 785 979 человек. Более 37,8 тысяч пациентов по всему миру после заболевания COVID-19 скончались.