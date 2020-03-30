В Магасе задерживали участницу пикета в поддержку остающихся в СИЗО фигурантов «ингушского дела»

В столице Ингушетии Магасе 27 марта задержали участницу одиночного пикета в поддержку участников прошлогоднего митинга против изменения границ с Чечней, которые проходят по делу о «массовых беспорядках». Она вышла на улицу с плакатом «Свободу политзаключенным»; после задержания ее долго держали в отделении, но в суде штрафовать не стали.

«Она стояла на улице, не на проезжей части и вдали от административных зданий, — рассказал "Новой газете" адвокат Магомед Беков, к которому обратилась женщина. — Через какое-то время туда подъехали силовики из МВД и сорвав плакат с шеи с утверждениями, что она не имеет права стоять на пикете, доставили ее в здание МВД РИ, продержали ее там около 5 часов, грубили, и после отвезли в суд. Она говорила, что они заполняли какой-то протокол, но подписывать ее не просили. В суде им отказали, очевидно, в связи с карантином и ее отпустили. То есть административного задержания не было».

Женщина беспокоилась о здоровье подследственных участниках митинга, которые остаются в СИЗО Нальчика, Пятигорска и Владикавказа во время вспышки коронавируса, уточнил адвокат Беков, представляющий интересы нескольких из них. «Для реагирования на одиночный пикет силы и средства власть находит, пусть даже эти действия властей незаконны, а что касается реагирования властей в связи с эпидемией коронавируса, то все мы наблюдаем полную пассивность», — считает он.

Напомним, по делу о столкновениях с силовиками на митинге 26-27 марта прошлого года в Магасе проходят 42 человека, в том числе и несколько местных старейшин. К настоящему моменту были вынесены приговоры 19 простым участникам митинга шестеро из них признали вину и пошли на сделку со следствием. В розыске в рамках дела остается бывший министр внутренних дел Ингушетии Ахмет Погоров.

Артур Боков — специально для «Новой газеты»