Приговоренный к пожизненному сроку сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.

Как рассказала «Новой газете» его адвокат Ксения Костромина, в своем заявлении он напомнил, что уже отбыл в местах лишения свободы более 16 лет и 9 месяцев.

Пичугин попросил учесть, что в феврале его матери исполнился 81 год, а Европейский суд по правам человека и комитет министров Совета Европы рекомендовали применить к нему акт о помиловании.

Пичугин уже дважды обращался к Владимиру Путину с соответствующим ходатайством. Также помиловать ее сына просила через «Новую газету» Алла Пичугина, но осужденный получил отказ.

Напомним, Алексей Пичугин в 2007 году был осужден Мосгорсудом на пожизненное заключение по обвинению в организации убийств в интересах компании ЮКОС. Своей вины он не признал, сейчас он находится в ФКУ ИК №6 Оренбургской области.