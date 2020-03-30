Китай направил в Красноярск защитные костюмы и маски

По просьбе правительства Красноярского края из китайского Харбина в Красноярск через КПП Хэйхэ была направлена экстренная помощь – 300 защитных костюмов и 50 тысяч одноразовых хирургических масок. Об этом сообщает мобильная мультимедийная российско-китайская медиаплатформа «Россия — Китай: главное».

Ранее Красноярск передавал провинции Хэйлунцзян (Харбин – столица) 50 тыс. масок, а сейчас сам испытывает дефицит медицинских защитных средств: в красноярских аптеках маски пропали еще зимой. Сейчас в витринах и у касс объявления аршинным капсом: «Масок нет».

Краевая администрация сообщила сегодня, что партия в 30 тыс. масок поступила из Федерации. Все они распределены в полиции, Росгвардии, а также среди работников МФЦ, обсерваторов и социальных центров. Следующую партию обещают уже на текущей неделе, тогда маски достанутся и медучреждениям. Для справки: в крае 2,9 млн жителей, для него Минпромторг России определил квоту в количестве 1, 178 млн защитных масок.

Кроме того, 11 красноярских предприятий шьют маски сами – 62 тыс. в сутки, планируется увеличить выпуск еще на 10 тысяч. Этот объем идет в сферу обслуживания, на транспорт, ЖКХ. Власти обещают, что «в течение недели бытовые защитные маски поступят в продажу». Ранее сообщалось, что помимо трех предприятий легкой промышленности («Покров», «Ладно» и «Аматис») на пошив масок перенастроили и предприятие «КрасТЭМ» Всероссийского общества слепых.

Краевые власти также дали поручение организовать на имеющихся производственных мощностях выпуск дезинфицирующих и антисептических растворов. Ими и масками будут торговать в супермаркетах краевых сетей «Красный Яр» и «Командор».

По данным Минздрава края (подтвержденным в Роспотребнадзоре), коронавирус официально подтвержден у 14 красноярцев (в т.ч. один ребенок), трое выздоровели, еще семеро ожидают подтверждения диагноза. Под меднаблюдением на дому в Красноярске находятся 10 210 человек, прирост за последние сутки – 962.