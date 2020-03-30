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В Петербурге ввели режим полной самоизоляции для жителей города
Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел в городе режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Он начнет действовать с 31 марта.
Его условия совпадают с теми, что с 30 марта действуют в Москве: покидать дом можно для похода на работу и ко врачу, чтобы выбросить мусор, сходить магазин или выгулять домашнее животное в 100 метрах от дома.
Жителям города необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах, соответствующая разметка должна появиться и во всех учреждениях и магазинах.
Петербург стал семнадцатым регионом, который ограничил передвижения жителей для профилактики распространения нового коронавируса. Накануне это сделали власти Чечни, Москвы и Подмосковья, а 30 марта к ним присоединились и другие субъекты. В отдельных регионах ограничения ввели только на уровне крупнейших городов.
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