Московские СИЗО из-за коронавируса запретили делать передачи арестантам

Сотрудники следственных изоляторов Москвы и колонии-поселения в Зеленограде из-за вспышки коронавируса будут работать сменами без выходных в течение двух недель, рассказал ТАСС секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Для арестантов также ввели запрет на передачи. В середине марта ФСИН уже запретила свидания в колониях и изоляторах.

«В связи с коронавирусом московские изоляторы перешли на казарменный режим. Сотрудники будут посменно работать там без выходных в течение 14 суток. Свидания также запрещаются. Для адвокатов введено ограничение на посещение изоляторов, им будут измерять температуру, при выявлении признаков заболевания их не пустят», — рассказал Мельников агентству.

Московские адвокаты рассказывали «Новой» о том, какие ограничений действуют с конца прошлой недели: их пропускают внутрь только в маске, бахилах и перчатках после измерения температуры и подписания бумаги, что они не больны коронавирусом. Из-за проверок на входе у некоторых изоляторов стали появляться очереди. При этом сами сотрудники СИЗО, отмечали адвокаты, ходили внутри без всяких средств защиты.

Московское управление службы пока что не объявляло о новых мерах. В федеральном управлении рассказали, что у них появился свой штаб по коронавирусу, который будет следить за ситуацией. Теперь в каждом их учреждении появится специальный медицинский пост для выявления больных с респираторными симптомами, а в приемных, камерах и столовых будет проходить частая дезинфекция.

По официальным данным, в российских колониях и изоляторах пока что случаи заражения не фиксировались. Из-за опасности скорого распространения вируса в учреждениях ФСИН, правозащитники просили перевести под домашний арест всех обвиняемых по нетяжким преступлениям, а также объявить максимально широкую амнистию к Дню победы.