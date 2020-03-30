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Правозащитники призвали власти провести максимально широкую амнистию из-за коронавируса

Общество

 

Правозащитники из «Московской Хельсинской группы», «Мемориала» и других организаций призвали власти амнистировать как можно больше заключенных для предотвращения массового заражения COVID-19 в местах лишения свободы. Открытое письмо к членам правительства подписали более трех тысяч человек.

«Люди в местах принудительного содержания находятся в особой опасности – в связи с переполненностью, недостаточным доступом к качественной медицинской помощи и ослабленным иммунитетом, а также в связи с постоянными контактами с другими и невозможностью изоляции», — говорится в обращении.

Правозащитники уверены, что любой случай заболевания в местах лишения свободы может привести к полному заражению как заключенных, так и работников системы ФСИН. Подписавшие письмо напомнили, что во многих странах по всему миру власти озаботились проблемой разгрузки тюрем в связи с пандемией: в некоторых из них прибегнули к отсрочке наказания, стали принимать больше положительных решений об условно-досрочном освобождении или временно отпустили заключенных.

Сегодня в России, по официальным данным, более 1,8 тысячи заболевших коронавирусом, 12 пациентов с COVID-19 скончались. Для профилактики распространения инфекции в местах лишения свободы ФСИН ограничилась запретом свиданий с заключенными.

Теги:
sn, амнистия, заключенные, коронавирус
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