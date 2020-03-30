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Заражено — 741774 (в РФ — 1836), смертей — 35334. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Для жителей более десяти российских регионов решили ввести режим самоизоляции

Общество

 

Более чем в десяти российских регионах решили ввести для жителей режим самоизоляции вслед за Москвой и Подмосковьем. Об этом сообщили региональные оперштабы и власти. 

Режим вводится в следующих областях:

  • Архангельской,
  • Калининградской,
  • Вологодской,
  • Мурманской, 
  • Липецкой,
  • Иркутской,
  • Новгородской,
  • Рязанской,
  • Свердловской,
  • Ульяновской. 

Помимо этого, о нем объявили власти Татарстана, Марий Эл, Адыгеи, Брянска и отдельных районов Якутии — Якутске, Жатае, Мирнинском и Нерюнгринском районах. 

На территории России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались. При режиме самоизоляции покидать дома можно только для походов на работу, в аптеку и ближайшие продуктовые магазины, а также для выгула домашних животных.

Теги:
коронавирус, россия, em
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