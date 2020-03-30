Для жителей более десяти российских регионов решили ввести режим самоизоляции

Более чем в десяти российских регионах решили ввести для жителей режим самоизоляции вслед за Москвой и Подмосковьем. Об этом сообщили региональные оперштабы и власти.

Режим вводится в следующих областях:

Архангельской,

Калининградской,

Вологодской,

Мурманской,

Липецкой,

Иркутской,

Новгородской,

Рязанской,

Свердловской,

Ульяновской.

Помимо этого, о нем объявили власти Татарстана, Марий Эл, Адыгеи, Брянска и отдельных районов Якутии — Якутске, Жатае, Мирнинском и Нерюнгринском районах.

На территории России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались. При режиме самоизоляции покидать дома можно только для походов на работу, в аптеку и ближайшие продуктовые магазины, а также для выгула домашних животных.