Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию пойдут 135 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в армию будут призваны 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что власти обсуждают возможность отмены призыва из-за распространения в стране коронавируса. Однако позже Минобороны сообщило, что в этом году весенний призыв отменять не планируется. Вместо этого будут предприняты повышенные меры безопасности: предполагается, что всех солдат-срочников по прибытии в части поместят на карантин и проверят на коронавирус.

Ранее призыв в армию уже согласились отложить страны-соседи — Казахстан и Украина.