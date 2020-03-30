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Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию пойдут 135 тысяч человек

Общество

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в армию будут призваны 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что власти обсуждают возможность отмены призыва из-за распространения в стране коронавируса. Однако позже Минобороны сообщило, что в этом году весенний призыв отменять не планируется. Вместо этого будут предприняты повышенные меры безопасности: предполагается, что всех солдат-срочников по прибытии в части поместят на карантин и проверят на коронавирус.

Ранее призыв в армию уже согласились отложить страны-соседи — Казахстан и Украина.

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Теги:
призыв, армия
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