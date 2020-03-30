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Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля. А потом опроверг эту информацию

Общество

 

Оперштаб Москвы сообщил, что режим самоизоляции в городе, введенный с 30 марта, будет действовать до 14 апреля. Вскоре заявление удалили, а также выпустили официальное опровержение: решение о продлении ограничений примут с учетом развития ситуации.

Напомним, в соответствии с режимом самоизоляции граждане могут покидать дома только для походов на работу, в аптеку и ближайшие продуктовые магазины, а также для выгула домашних животных. Оперштаб отметил, что сейчас в обычном режиме работают:

  • продовольственные магазины,
  • аптеки,
  • зоомагазины,
  • службы доставки,
  • салоны связи,
  • магазины c товарами первой необходимости,
  • службы, необходимые для жизнеобеспечения города, 
  • поликлиники,
  • общественный транспорт. 

На территории Москвы зафиксировано больше всего случаев заболевания COVID-19 по стране — 1226 из 1836. Вслед за столицей и Подмосковьем власти ряда других российских регионов тоже решили ввести режим самоизоляции. 

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Теги:
em, москва, коронавирус
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