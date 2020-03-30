онлайн
Заражено — 741774 (в РФ — 1836), смертей — 35334. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля. А потом опроверг эту информацию
Оперштаб Москвы сообщил, что режим самоизоляции в городе, введенный с 30 марта, будет действовать до 14 апреля. Вскоре заявление удалили, а также выпустили официальное опровержение: решение о продлении ограничений примут с учетом развития ситуации.
Напомним, в соответствии с режимом самоизоляции граждане могут покидать дома только для походов на работу, в аптеку и ближайшие продуктовые магазины, а также для выгула домашних животных. Оперштаб отметил, что сейчас в обычном режиме работают:
- продовольственные магазины,
- аптеки,
- зоомагазины,
- службы доставки,
- салоны связи,
- магазины c товарами первой необходимости,
- службы, необходимые для жизнеобеспечения города,
- поликлиники,
- общественный транспорт.
На территории Москвы зафиксировано больше всего случаев заболевания COVID-19 по стране — 1226 из 1836. Вслед за столицей и Подмосковьем власти ряда других российских регионов тоже решили ввести режим самоизоляции.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных