Более пяти тысяч человек потребовали освободить из-под стражи карельского историка Юрия Дмитриева

Более пяти тысяч человек потребовали освободить 64-летнего историка Юрия Дмитриева, находящегося в СИЗО Петрозаводска по делу о «насильственных действиях сексуального характера» в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Петиция опубликована на сайте Change.org.

Неделю назад Петрозаводский городской суд продлил Дмитриеву арест до 25 июня. «Это значит, что самый пик нарастающей пандемии коронавируса застанет его в тюремной камере», — отметили авторы петиции.

Они напомнили о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым нужно отдавать приоритет мерам, не связанным с лишением свободы, если фигурант дела неопасен для общества. При этом состояние здоровья Дмитриева «наоборот, подвержено серьезной опасности».

«Реалии российских тюрем таковы, что, по мнению медиков, в случае проникновения за решетку, коронавирус может распространиться молниеносно (в условиях большой скученности людей и невозможности достаточного соблюдения гигиенических норм) и поразить до 100% заключенных. Статистика говорит о том, что риск заболевания для людей после 60 очень высок, а последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до летального исхода», — говорится в тексте петиции.

Дело против Дмитриева о «насильственных действиях сексуального характера» в отношении его несовершеннолетней приемной дочери возбудили летом 2018 года. Это произошло после того, как Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по предыдущему делу — о снимках ребенка без одежды, найденных на компьютере историка. Он объяснял, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития. Материалы по двум делам объединили.

Юрий Дмитриев — исследователь сталинских репрессий. В 1990-х и 2000-х годах он обнаружил несколько мест массовых расстрелов и захоронений на северо-западе России в годы Большого террора: Сандармох (не менее 7,5 тысячи человек), Красный бор (1193 человека), кладбище у 8-го шлюза Беломорканала (точное число похороненных неизвестно, площадь — около 10 гектаров), могилы казненных на Соловках и другие.