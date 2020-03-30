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Заражено — 741774 (в РФ — 1836), смертей — 35334. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Кабмин создал центр для борьбы с фейками о коронавирусе

Общество

 

Правительство создало на базе координационного совета по борьбе с коронавирусом специальный центр, который будет выявлять и опровергать фейки о COVID-19. Постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в задачи нового коммуникационного центра будет входить борьба с распространением недостоверной информацией, которая «может создать угрозу жизни и здоровью людей, привести к росту напряженности в обществе, дестабилизировать социально-экономическую и политическую обстановку в стране».

С распространением новой коронавирусной инфекции в стране участились случаи появления фейковых сообщений о числе заболевших, о чрезвычайных мерах, якобы предпринятых властями, и других. На некоторых из тех, кто рассылал подобного рода сообщения, составили протоколы: им грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

В России, по официальной статистике, зарегистрировано более 1,8 тысячи заразившихся коронавирусом. Двенадцать человек, у которых был подтвержден COVID-19, скончались.

Теги:
sn, коронавирус, правительство, мишустин
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