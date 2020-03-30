Путин поручил привлечь студентов-медиков к борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил привлечь к борьбе с распространением коронавируса студентов медицинских вузов и практикантов. Об этом он заявил на совещании со своими полномочными представителями.

Путин отметил, что для борьбы с коронавирусом нужно продумать меры для подключения к работе врачей различных специальностей, а если это станет необходимым — ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений. «Не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений», — сказал президент.

О планах привлечь к борьбе с пандемией студентов-медиков говорил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета. Он отметил, что есть возможность мобилизовать «фактически дополнительно более 40 тысяч медработников для сети», необходимые для этого документы уже подписаны.

Путин также отметил, что нужно пополнять резерв по имеющимся в стране аппаратам искусственной вентиляции легких, так как они необходимы при лечении тяжелых осложнений от коронавируса. Президент попросил дополнительно обучить медиков на местах работе с таким оборудованием.

Ранее правительство решило выделить 33,4 миллиарда рублей 77 регионам страны на создание койко-мест в больницах и оснащение их нужным оборудованием. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала о 40 тысячах аппаратах ИВЛ в стране.

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На территории России в настоящее время подтверждено более 1,8 тысячи случаев заболевания COVID-19. Сегодня оперштаб сообщал о девяти умерших от инфекции, но после этого стало известно еще о трех скончавшихся с коронавирусом — в Москве, Петербурге и Владимирской области.

Столица и Подмосковье стали первыми регионами, где граждан обязали соблюдать режим самоизоляции. Покидать дома разрешили только для походов на работу, в аптеку и ближайшие продуктовые магазины, а также для выгула домашних животных. Прибегнуть к аналогичным мерам решили и власти ряда других российских субъектов.