Независимые московские депутаты предложили отменить весенний призыв в армию из-за коронавируса

Ассоциация независимых депутатов Москвы и столичных мундепов обратилась к премьеру Михаилу Мишустину и мэру города Сергею Собянину из-за ситуации с коронавирусом. Документ они направили чиновникам.

Его подписали 53 депутата. Авторы заявления отметили, что перед властями сейчас стоят две первоочередные задачи: сдерживание распространения COVID-19 и минимизация числа жертв эпидемии, а также экономическая поддержка граждан, бизнеса и некоммерческих организаций, пострадавших из-за пандемии. Они предложили следующие меры в связи с ситуацией:

В Москве и других регионах с очагами эпидемии объявить полноценный карантин в соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Наладить массовое тестирование граждан на коронавирус;

Отменить весенний призыв в армию (ранее Минобороны России говорило, что не будет этого делать, несмотря на коронавирус);

Перевести заключенных под домашний арест, кроме тех, кто обвиняется в особо тяжких преступлениях;

Объявить амнистию к 75-летию Победы по проекту, предложенному депутатами Мосгордумы;

Выплатить всем гражданам единовременную матпомощь из расчета 25 тысяч рублей на взрослого человека и 10 тысяч – на ребенка;

Освободить малые и средние предприятия, а также те организации, которые пострадали больше всего, от выплат во внебюджетные фонды;

Увеличить расходы на здравоохранение, направить средства в том числе на оплату работы врачей, работающих с заболевшими COVID-19, и бригад скорой помощи;

Расходы бюджета Москвы сократить за счет отмены всех работ по благоустройству.

«Мы, как граждане России, депутаты и специалисты в своих областях, готовы принимать участие в реализации предложенных мер и оказывать всемерную поддержку всем участникам борьбы с пандемией и экономическим кризисом», — заявили авторы обращения.

В Москве, где больше всего по стране заболевших коронавирусом, с сегодняшнего дня действует режим самоизоляции. Покидать дома можно только для походов на работу, в аптеку и ближайшие к дому продуктовые магазины, а также для выгула домашних животных.

Мундеп Денис Шендерович и активист Алексей Обухов из-за введения в столице режима самоизоляции без объявления президентом режима чрезвычайной ситуации решили подать иск к Собянину. «Понятно, что ситуация с коронавирусом чрезвычайная, мы все осознаем. Но в период чрезвычайно ситуации должностные лица, у которых есть полномочия, власть, бюджеты, обязаны брать на себя ответственность. Такими „указитками“ они дискредитируют понятие законности», — заявил Шендерович в разговоре с «МБХ медиа».