В Сыктывкаре еще 15 человек заразились коронавирусом в больнице. Ранее инфекцию обнаружили у медика

В Эжвинской больнице Сыктывкара подтвердились еще 15 случаев заражения коронавирусом среди пациентов. Об этом сообщает правительство Республики Коми.

Два корпуса больницы закрыли на карантин. Всего в учреждении выявлен 21 инфицированный, среди которых один врач. Ранее сообщалось об очаге заболевания в хирургическом отделении: по данным источника «Новой», пациенты могли заразиться от сотрудника медучреждения.

До закрытия больницы на карантин 24 марта врачи и пациенты свободно контактировали с неограниченным кругом людей. Сейчас весь персонал больницы работает в круглосуточном режиме, домой медики не уходят. Люди, ожидавшие выписки, перенаправляются в обсерватор.

Первый заболевший коронавирусом был выявлен в республике 10 дней назад. Сейчас молодой человек, вернувшийся из Ирана, уже выздоровел. Всего, по официальной статистике, в России 1836 заразившихся COVID-19.