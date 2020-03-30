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Заражено — 741774 (в РФ — 1836), смертей — 35334. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Сыктывкаре еще 15 человек заразились коронавирусом в больнице. Ранее инфекцию обнаружили у медика
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Эжвинской больнице Сыктывкара подтвердились еще 15 случаев заражения коронавирусом среди пациентов. Об этом сообщает правительство Республики Коми.
Два корпуса больницы закрыли на карантин. Всего в учреждении выявлен 21 инфицированный, среди которых один врач. Ранее сообщалось об очаге заболевания в хирургическом отделении: по данным источника «Новой», пациенты могли заразиться от сотрудника медучреждения.
До закрытия больницы на карантин 24 марта врачи и пациенты свободно контактировали с неограниченным кругом людей. Сейчас весь персонал больницы работает в круглосуточном режиме, домой медики не уходят. Люди, ожидавшие выписки, перенаправляются в обсерватор.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в республике 10 дней назад. Сейчас молодой человек, вернувшийся из Ирана, уже выздоровел. Всего, по официальной статистике, в России 1836 заразившихся COVID-19.
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