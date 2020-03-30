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Жители Кыргызстана, которые более двух недель не могут вылететь на родину из новосибирского аэропорта, объявили голодовку

Общество

 

Пассажиры рейса Новосибирск-Бишкек, которые уже две недели находятся в новосибирском аэропорту «Толмачево», объявили голодовку из-за невозможности вернуться на родину. Их видеообращение опубликовало агентство 24.kg.

«Мы вынуждены были объявить голодовку, потому что наше правительство бросило нас на произвол судьбы», — заявила одна из участниц голодовки. Агентство передает, что отправки в Бишкек ожидают около 200 человек.

Они требуют от властей Кыргызстана организовать их эвакуацию на родину. Однако чиновники заявляют, что в обсервациях нет мест для прибывающих в Бишкек, а также говорят о нехватке тестов на коронавирус. «Начальник аэропорта сказал нам, что со дня на день ждут решения правительства РФ о закрытии всех аэропортов и нас попросят освободить здание. Куда нам идти, на что жить», — сказала одна из пассажирок.

В аппарате омбудсмена Кыргызстана сказали, что рейса в Бишкек ожидают более ста человек, всех их обеспечивают двухразовым питанием. Власти заверили, что большинство пассажиров разместили в гостиницах возле «Толмачево», а в транзитной зоне внутри аэропорта остаются только шесть человек, и из здания их никто не выгоняет. Вопрос эвакуации кырзызстанцев «находится на стадии проработки», заявили в консульстве республики.

В Кыргызстане, по последним данным, зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом. В стране действует режим чрезвычайного положения. Ранее власти республики отменили все междунарожные рейсы в Бишкек и Ош.

Теги:
голодовка, кыргызстан
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