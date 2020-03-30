Открытие Олимпиады в Токио перенесли на июль 2021 года

Открытие Олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти в этом году, но были отменены из-за пандемии коронавируса, состоится 23 июля 2021 года. Об этом объявил оргкомитет «Токио-2020», сообщает ТАСС.

В свою очередь, открытие Паралимпийских игр запланировали 24 августа следующего года.

Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, но из-за пандемии коронавируса Международный Олимпийский комитет решил перенести проведение Игр. С таким предложением к комитету обращался премьер Японии Синдзо Абэ.

По состоянию на утро понедельника на территории Японии зафиксировано 2 578 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 65 смертей вследствие заболевания.