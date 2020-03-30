Волонтеры мемориала «Немцов мост» впервые за пять лет приостановили дежурство из-за действия в Москве режима самоизоляции

Волонтеры, дежурящие на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем, где убили политика Бориса Немцова, объявили о приостановке вахты из-за введения в столице режима самоизоляции для граждан. Об этом говорится в группе «Немцов мост» в фейсбуке.

«Это решение волонтеры обсуждали несколько последних дней. Большинство из нас согласно: необходимо прервать дежурства. Необходимо для безопасности людей. Каждый из нас может распоряжаться своей жизнью, но речь идет о жизнях других людей», — отметила волонтер Карина Старостина. Дежурства на месте убийства Немцова продолжались непрерывно в течение пяти лет.

Политика убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 году виновными признали пятерых человек, они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

В Москве с 30 марта граждане должны соблюдать режим самоизоляции из-за COVID-19. Покидать дома можно только для походов на работу, в аптеку и ближайшие к дому продуктовые магазины, а также для выгула домашних животных.

В столице больше всего заразившихся коронавирусом среди других российских регионов — 1226 из 1836 заболевших по стране. Оперштаб рассказывал о шести умерших в Москве, позже он сообщил о смерти еще одной женщины с подтвержденным коронавирусом.