«Зона права» запустила «горячую линию» для помощи пострадавшим от домашнего насилия во время самоизоляции

Правозащитная организация «Зона права» начала оказывать юридическую помощь тем, кто во время нахождения на самоизоляции подвергся домашнему насилию. О запуске специальной «горячей линии» «Новой газете» сообщил координатор проектов Булат Мухамеджанов.

«Поводом для этого стали прогнозы ООН и информация о том, что в других странах ситуация с домашним насилием стала ухудшаться. В России, где и до вспышки пандемии эта ситуация была не самая лучшая, мы ожидаем рост», — рассказал он.

Мухамеджанов отметил, что уже сейчас многие НКО, занимающиеся защитой женщин, начали фиксировать увеличение числа жалоб на семейно-бытовое насилие со стороны близких. Теперь пострадавшие смогут позвонить в «Зону права», где им окажут юридическую помощь.

Для профилактики распространения коронавируса власти Москвы и Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил другим регионам применять его у себя.