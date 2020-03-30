Депутата Леонида Слуцкого назначили на созданный для него пост президента факультета мировой политики МГУ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики Московского государственного университета. Об этом сообщается на сайте факультета.

Ранее такого поста в структуре ФМП не было, его ввели по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Он же и предложил назначить Слуцкого на должность президента факультета.

«Мы рады видеть Леонида Эдуардовича частью сообщества ФМП и, уверены, его усилия позволят углубить связь образовательного процесса с практикой и будут способствовать лучшему позиционированию факультета и его выпускников в экспертно-аналитической среде как в России, так и за рубежом», — говорится в заявлении ФМП.

Напомним, в феврале 2018 года Слуцкий оказался в центре скандала, после того, как телеканал «Дождь» опубликовал заявления трех журналисток — Фариды Рустамовой, Екатерины Котрикадзе и Дарьи Жук — о домогательствах со стороны депутата.

Слуцкий все обвинения отвергает, а думская комиссия по этике не нашла нарушений его в поведении. В ответ на это РБК отозвал своих журналистов из Думы, а телеканалы «Дождь» и RTVI, радиостанция «Эхо Москвы» и издание Znak.com прекратили работу с Госдумой.