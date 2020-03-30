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Депутата Леонида Слуцкого назначили на созданный для него пост президента факультета мировой политики МГУ

Общество

Фариза Дударовакорреспондентка

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики Московского государственного университета. Об этом сообщается на сайте факультета. 

Ранее такого поста в структуре ФМП не было, его ввели по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Он же и предложил назначить Слуцкого на должность президента факультета.

«Мы рады видеть Леонида Эдуардовича частью сообщества ФМП и, уверены, его усилия позволят углубить связь образовательного процесса с практикой и будут способствовать лучшему позиционированию факультета и его выпускников в экспертно-аналитической среде как в России, так и за рубежом», — говорится в заявлении ФМП.

Напомним, в феврале 2018 года Слуцкий оказался в центре скандала, после того, как телеканал «Дождь» опубликовал заявления трех журналисток — Фариды Рустамовой, Екатерины Котрикадзе и Дарьи Жук — о домогательствах со стороны депутата.

Слуцкий все обвинения отвергает, а думская комиссия по этике не нашла нарушений его в поведении. В ответ на это РБК отозвал своих журналистов из Думы, а телеканалы «Дождь» и RTVI, радиостанция «Эхо Москвы» и издание Znak.com прекратили работу с Госдумой.

Теги:
мгу, kb, слуцкий леонид
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