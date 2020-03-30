В Петербурге скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов.

«Вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией. Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом», — сказал он.

О первой смерти пациента с коронавирусом глава Петербурга рассказал 28 марта. Он отметил, что человек скончался в Боткинской больнице города.

Петербург находится на третьем месте среди российских регионов по числу заболевших коронавирусом — там инфекция подтвердилась у 50 человек, по стране — у 1836. Ранее сегодня сообщалось о смерти двух человек с COVID-19 в Москве и Владимирской области, до этого оперштаб рассказал о девяти скончавшихся от COVID-19 в России.