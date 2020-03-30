«Некуда выходить и некому развозить»: «Ведомости» и «Известия» объявили о приостановке выпуска печатных версий до 6 апреля

Газеты «Ведомости» и «Известия» до 6 апреля приостановили выпуск бумажных версий. Об этом пишет РИА Новости.

«В общем, некуда выходить и некому ее (газету — ред.) развозить. Сайт работает бесперебойно. Мы будем пытаться его как-то, может быть, и расширить», — сказал и. о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров, добавив, что в связи с ситуацией могут быть приняты и другие решения.

В пятничном номере «Известий» сообщалось, что с 28 марта по 5 апреля газета выходить не будет. В пресс-службе издания РИА Новости уточнили, что редакция по-прежнему работает, и все материалы можно прочитать на сайте.

При этом главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин сообщил, что редакция пока планирует продолжать выпуск бумажной версии газеты. «(Отмену — ред.) пока не обсуждали», — добавил он.

Бумажные версии газет правительство сначала включило в список товаров первой необходимости, для покупки которых можно выйти из дома при соблюдении режима самоизоляции. Позже СМИ, табак, очки, линзы и ряд других товаров убрали оттуда.

Напомним, в Москве и Подмосковье с 30 марта граждане должны соблюдать режим самоизоляции. Покидать дома разрешили только для походов на работу, в аптеку и ближайшие к дому продуктовые магазины, а также для выгула домашних животных. Аналогичный режим с завтрашнего дня вводится и в Калининградской области. Премьер Михаил Мишустин предложил распространить его и на другие регионы.