Собянин анонсировал внедрение системы контроля за передвижением москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже к концу недели в столице могут начать использовать информационные системы, которые позволят контролировать передвижение жителей столицы в условиях режима всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает Интерфакс.

«Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать», — сказал Собянин.

Он добавил, что московские власти с каждым днем будут «все жестче контролировать эту ситуацию». По словам Собянина, решение о введении всеобщей самоизоляции в столице было принято из-за того, что часть москвичей «прохладно восприняли» первоначальные меры. Таких людей, по оценкам мэра, было около 20%.

Ранее Собянин ввел в Москве режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Накануне он подписал указ, по которому ограничения с 30 марта касаются всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Тогда же мэр анонсировал введение специальных пропусков от правительства Москвы, позволяющих выходить из дома.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик говорил РБК, что власти планируют выдавать москвичам QR-коды с информацией о местах их жительства и работы. «Медуза» со ссылкой на источник сообщала, что такой код можно будет получить после регистрации на портале mos.ru. По данным издания, прописка при указании фактического места жительства учитываться не будет, а QR-коды необходимо будет предъявлять полиции по требованию.