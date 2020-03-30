В Москве и Владимирской области скончались пациенты с коронавирусом

Житель Владимирской области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

обновление 13:43 В Москве скончалась еще одна пациентка 84 лет с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает московский оперштаб по профилактике распространения новой инфекции. Женщина также страдала сахарным диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В последнее время она находилась на аппарате ИВЛ.

«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», — цитирует агентство сообщение местного Роспотребнадзора.

Сегодня также стало известно, что в Пскове умер мужчина c СOVID-19, у него были сопутствующие патологии в легких. Также сообщалось о смерти жителей Санкт-Петербурга и Оренбурга, у которых выявили коронавирус. Еще шесть пациентов с инфекцией скончались в Москве.

На сегодняшний день число выявленных случаев заражения COVID-19 в России превысило 1,8 тысячи человек. Большинство пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в Москве, многие из них младше 40 лет. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в 35 регионах страны.