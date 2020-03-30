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Заражено — 735000 (в РФ — 1836), смертей — 34781. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Правительство России решило выделить более 33 миллиардов рублей на койки в больницах из-за ситуации с коронавирусом

Общество

 

Российское правительство выделит 33,4 миллиарда рублей 77 регионам страны на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. 

«Средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение соответственно их медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным перечнем», — заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом (цитата по РИА Новости).

Правительство также решило выделить из резервного фонда 5,2 миллиарда рублей на покупку машин скорой помощи в российские субъекты. «Эти средства уже в ближайшее время нам позволят поставить в регионы около 1200 автомобилей», — отметил Мишустин. 

По последним данным, в России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались. 1226 заболевших в Москве

С сегодняшнего дня в столице и Подмосковье действует режим самоизоляции. Покидать дома гражданам разрешили только для походов на работу, в аптеку и ближайшие к дому продуктовые магазины, а также для выгула домашних животных. Аналогичный режим с завтрашнего дня вводится и в Калининградской области. Премьер Михаил Мишустин предложил другим регионам тоже применять у себя этот режим.

Теги:
скорая, правительство, больницы, коронавирус, em
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