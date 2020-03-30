Дмитрий Гудков объявил о выходе из партии «Гражданская инициатива» вместе с командой

Политик Дмитрий Гудков вместе со своей командой решил выйти из партии «Гражданская инициатива». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Решение он объяснил тем, что Министерство юстиции отказывается зарегистрировать «Партию перемен». «Мы больше не будем бороться с Минюстом за ее юридическое существование», — рассказал Гудков.

Политик напомнил, что два года назад он вместе с командой пытался зарегистрировать «Партию перемен» на месте «Гражданской инициативы», «поменяв название и обновив команду». Партия провела несколько съездов и сдала «множество отчетности», но Верховный суд все равно отказал в ее регистрации.

«Источники в Минюсте прямо сказали, что есть политическое решение закрыть партию во главе с Гудковым», — рассказал он. Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что еще одной причиной стало «расхождение позиций» с другими членами партии.

«Это не демарш, у меня с Нечаевым (экс-главой Минэкономразвития, участвовавшем в создании партии – ред.) хорошие отношения, мы не хотим мешать ему сохранять партию, потому что с нами это невозможно. Мы никого не обязываем (выходить из партии – ред.)», — сказал при этом Гудков «Новой газете», отметив, что это — «плавный, небыстрый процесс».

Команда политика планирует начать подготовку к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, по одномандатным округам, «чтобы не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах». «Понятно, что из-за эпидемии (коронавируса — ред.) мы не можем пока проводить встречи или еще что-то», — сказал Гудков. Он добавил, что вместе со сторонниками начинает создавать штаб и предпринимает другие действия, возможные при удаленной работе.

«Гражданскую инициативу» создали в 2013 году. В 2018 году она выдвигала кандидатом на президентских выборах телеведущую Ксению Собчак, а на выборах мэра Москвы — Гудкова.

Перед выборами было объявлено о создании на базе «Гражданской инициативы» «Партии перемен» с Гудковым во главе. Однако Минюст отказался принимать изменения в устав о смене руководства и названия партии. В январе этого года Верховный суд приостановил деятельность «Гражданской инициативы», сославшись на то, что партия не устранила допущенные в уставе нарушения.