В России за сутки выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом, за сутки еще один человек скончался. Общее число заболевших в стране достигло 1836 человек, сообщили в московском оперштабе по борьбе с COVID-19.

Инфекция была впервые зафиксирована во Владимирской и Вологодской областях, Алтайском крае, в республике Марий Эл и Калмыкии. Сейчас случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в 35 регионах страны. Больше всего новых заболевших в Москве — за сутки их число увеличилось на 212 человек.

Как сообщает московский оперштаб, большинство заразившихся в столице — граждане в возрасте от 18 до 40 лет, COVID-19 подтвердился и у 17 детей. Все контактировавшие с ними люди уже находятся под наблюдением медиков.

Девятой жертвой коронавируса стал мужчина из Псковской области, у которого были сопутствующие патологии в легких. В больницу он поступил с высокой температурой, поначалу у него отсутствовали респираторные симптомы. Ранее стало известно о смерти жителей Санкт-Петербурга и Оренбурга, у которых выявили коронавирус. Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Москве.

Накануне власти Москвы и Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции. Покидать дома гражданам разрешили только для походов на работу, в аптеку и ближайшие к дому продуктовые магазины, а также для выгула домашних животных. Премьер Михаил Мишустин предложил другим регионам также применять у себя этот режим.